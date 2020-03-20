Івано-Франківськ: ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу
Про це RegioNews інформує з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
На нараді в т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва обговорили ситуацію із коронавірусом.
Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка - жителька Івано-Франківська, померла.
Міський голова Івано-Франківська повідомив, що чоловік померлої від коронавірусу жінки повернувся з Чехії.
"Чоловік померлої від коронавірусу жінки знаходиться в ізольованому боксі, проводиться повне лікування відповідно до протоколів. Мазок взяли і у сина. Аналізи спрямували до Києва”, – сказав керівник ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України” Руслан Савчук.
У Києві лабораторія перейшла у цілодобовий режим роботи, тож результати очікують сьогодні вночі, це буде залежати від навантаження на структуру.
Син померлої знаходиться у самоізоляції, за ним буде вестися дистанційне спостереження.
Жінка за медичною допомогою зверталася в поліклініку міста. Медичний персонал, який приймав жінку і контактував з нею безпосередньо, також знаходиться в самоізоляції, як і їхні родичі. В приміщенні поліклініки проводиться дезінфекція коридорів і кабінету, куди заходила пацієнтка.
Що стосується поховання дотримано всіх протоколів, вжито заходи безпеки.
Інші можливі контакти померлої жінки встановлюються. У місцях, де вона бувала, також проводяться профілактичні роботи.
Нагадаємо, в Івано-Франківську 15 осіб обстежують на коронавірус.
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В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.
В Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.
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