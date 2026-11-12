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Вранці 12 листопада у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий будинок

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Виникла пожежа з третього по шостий поверх. За попередньою інформацією, на рівні п'ятого поверху є часткові руйнування.

На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російські війська атакували енергетику та житловий сектор Рівненської області. Через ворожі удари є знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.