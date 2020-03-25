Коронавирус: в Украине уже пять смертельных случаев
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.
"Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.
Это пятый летальный случай от коронавируса в Украине.
В ведомстве также сообщили, что ее муж находится в больнице, его состояние среднего степеня тяжести.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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