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19 березня 2020, 20:37 62

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19

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19 березня 2020, 20:37 62
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Це перший випадок захворювання на території Івано-Франківської області
Фото ілюстративне
Це перший випадок захворювання на території Івано-Франківської області

Про це RegioNews інформує з посиланням на Міністерство озорони здоров'я України.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19.

Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:

Дніпропетровська - 2, Житомирська - 1. Також один випадок підтверджено у м. Київ.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонувати своєму сімейному лікарю. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Нагадаємо, на Прикарпатті 12 людей перевіряють на COVID-19. Аналізи відправили на дослідження у Київ.

Перший випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі.

В Києві ще один випадок зараження коронавірусом. У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано.


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