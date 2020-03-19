В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19
Про це RegioNews інформує з посиланням на Міністерство озорони здоров'я України.
Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.
В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19.
Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:
Дніпропетровська - 2, Житомирська - 1. Також один випадок підтверджено у м. Київ.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонувати своєму сімейному лікарю. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Нагадаємо, на Прикарпатті 12 людей перевіряють на COVID-19. Аналізи відправили на дослідження у Київ.
Перший випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі.
В Києві ще один випадок зараження коронавірусом. У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано.
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