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25 березня 2020, 09:28 27

В Україні коронавірус зафіксований вже в 13 областях - ДСНС

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25 березня 2020, 09:28 27
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Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві
Фото: prm.ua
Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, напередодні було лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, а саме: Чернівецька область - 13, Київська область - 7, Запорізька область - 2, Тернопільська область - 2, м. Київ - 2, Волинська область - 1, Луганська область - 1 і Одеська область - 1.

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні було 97 хворих на COVID-19. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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