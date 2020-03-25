В Україні коронавірус зафіксований вже в 13 областях - ДСНС

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві

Фото: prm.ua

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві

.