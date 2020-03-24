МОЗ закликав українців носити медичні маски

Міністерство охорони здоров'я України через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски

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Міністерство охорони здоров'я України через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, станом на 24 березня медичні маски вже продаються в аптеках.

"Обов'язково надягайте маски. Маски вже з'явилися в аптечних установах. З кожним днем їх ставатиме все більше і більше. Вітчизняні виробники нарощують виробництво. Я думаю, що найближчим часом дефіциту на території України не буде", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, 3 березня українців, які не мають ГРВ, закликали не купувати хірургічні маски, бо це може призвести до дефіциту на рівні країни.

Станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.