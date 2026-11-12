Фото: ДСНС

Протягом 11 листопада та в ніч на 12 листопада російські війська атакували безпілотниками шість громад Житомирської області

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Під ударами опинилися Коростенська, Вільшанська, Чуднівська, Ружинська, Бердичівська та Житомирська громади.

Внаслідок атак пошкоджені три приватні житлові будинки, дві господарські споруди, а також об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Через російські удари виникли пожежі, які ліквідували рятувальники ДСНС. Роботу екстрених служб ускладнювала постійна загроза повторних атак.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російські війська атакували енергетику та житловий сектор Рівненської області. Через ворожі удари є знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.