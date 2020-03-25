На Дніпропетровщині та Франківщині померли двоє людей з підозрою на коронавірус
Як передає RegioNews, посилаючись на МОЗ, в Івано-Франківській обласній державній адміністрації повідомили про смерть 60-річної жінки, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Аналізи для перевірки на коронавірус відправили в лабораторію Києва.
У свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив, що у Дніпрі помер 45-річний чоловік, якому у лікарні діагностували пневмонію, та врятувати не вдалося.
За його словами, чоловік тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту, а викликав швидку лише 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані. Його на "швидкій" доправили до Дніпровської міської лікарні №21, але врятувати життя не вдалося.
"Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося. Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра (25 березня - ред.)", - додав він.
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Нагадаємо,19 і 23 березня в Івано-Франківську померли дві жінки з підозрою на COVID-19.
Станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.
МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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