Литва передасть Україні обладнання для енергетики – Зеленський

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Литва передасть Україні частину необхідного обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури. Відповідне рішення вже ухвалили

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

За словами глави держави, під час зустрічі сторони обговорили допомогу українській енергетиці та логістичну підтримку.

Зеленський зазначив, що ситуація залишається складною в багатьох містах України. Також сторони обговорили об'єкти енергетичної інфраструктури, які можуть стати цілями нових російських атак.

"Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання", – повідомив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про підготовку нових заходів підтримки України з боку Європейського Союзу на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, Європейська комісія вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пережити зиму.