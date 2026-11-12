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12 листопада 2026, 08:47

Ранкова атака на Херсон: російський дрон смертельно поранив жінку

12 листопада 2026, 08:47
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Внаслідок удару тяжко постраждала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні

Про це повідомили Херсонська ОВА та обласна прокуратура, передає RegioNews.

Атака сталася близько 04:40. Пораненою виявилася жінка 1968 року народження. Спочатку в неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг.

Постраждалу госпіталізували, однак, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, протягом 11 листопада та в ніч на 12 листопада російські війська атакували безпілотниками шість громад Житомирської області. Під ударами опинилися Коростенська, Вільшанська, Чуднівська, Ружинська, Бердичівська та Житомирська громади.

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