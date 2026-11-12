Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей – Каллас

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Росія незаконно депортувала понад 20 500 українських дітей. Станом на листопад додому вдалося повернути лише 2790 із них

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, передає RegioNews.

За її словами, Росія проводить цілеспрямовану та організовану кампанію зі знищення національної ідентичності українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Каллас нагадала, що Європейський Союз запровадив санкції проти осіб та організацій, причетних до цих злочинів, зокрема проти таборів, де утримують депортованих дітей.

До санкційного списку, серед іншого, внесли табір "Сондовон" у Північній Кореї, де також виявили українських дітей, вивезених Росією.

Крім того, Євросоюз виділив майже 30 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українським дітям.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, майже 1,6 мільйона українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, залишаються під загрозою депортації та примусового переміщення до Росії.

Що відомо про депортацію українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх переміщують до РФ, передають у російські сім'ї, змінюють їм документи та громадянство, а також піддають русифікації.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов'язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей.

Для повернення дітей Україна реалізує ініціативу Bring Kids Back UA, започатковану президентом Володимиром Зеленським у 2023 році. До процесу залучені міжнародні партнери.