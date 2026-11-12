У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль: загинув російський полковник

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Вранці 12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинув військовослужбовець. За даними російських ЗМІ, він мав звання полковника

Про це повідомили росЗМІ, Слідчий комітет РФ та Telegram-канал Exilenova+, передає RegioNews.

Вибух стався в Пушкінському районі міста.

За інформацією видання "Фонтанка", автомобіль вибухнув близько 07:00 на Колпінському шосе, неподалік гіпермаркету "Лента" в мікрорайоні Слов'янка.

Як пише видання, вибуховий пристрій нібито був прикріплений до днища автомобіля та приведений у дію дистанційно. Військовий загинув на місці.

Спочатку "Фонтанка"повідомляла, що в автомобілі міг перебувати ще один пасажир, однак згодом уточнила, що полковник був у машині сам.

Момент вибуху зафіксувала камера домофона. Після інциденту Колпінське шосе перекрили, на місці працювали поліція та російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом убивства. Наразі слідчі оглядають місце події та призначають експертизи.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру підполковнику та двом генералам рф, які командували масованим обстрілом цивільної інфраструктури Херсона, внаслідок якого загинули 24 людини.