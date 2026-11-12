Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 листопада РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами "Циркон" та 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили пʼять "Бандеролей" та 89 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російські війська атакували енергетику та житловий сектор Рівненської області. Через ворожі удари є знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.