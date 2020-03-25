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25 березня 2020, 22:36 99

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусу - МОЗ

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25 березня 2020, 22:36 99
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За даними Центру Громадського Здоров'я, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків  коронавірусу COVID-19
Фото: telegram
За даними Центру Громадського Здоров'я, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків  коронавірусу COVID-19

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україні вже 5 летальних випадків, 1 пацієнт одужав.

За добу виявлено 32 нові випадки.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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