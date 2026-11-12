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12 листопада 2026, 07:55

Російські дрони пошкодили склади та сільгосптехніку на Дніпропетровщині

12 листопада 2026, 07:55
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Фото: ОВА
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У ніч на 12 листопада російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі під ударами опинилися Павлоград, Богданівська та Межиріцька громади. Внаслідок ударів пошкоджені складські приміщення, автомобілі, господарча споруда та сільськогосподарська техніка. Виникли пожежі.

У Нікопольському районі російські війська атакували Нікополь.

У Синельниківському районі внаслідок ударів пошкоджено складські приміщення в Дубовиківській громаді.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 людей, зокрема одна дитина, дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район.

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