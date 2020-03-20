Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії, - мер
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.
Вчора в Івано-Франківську підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка - жителька Івано-Франківська, вона померла, каже Марцінків.
Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.
До цього у неї підтвердили грип типу А. Жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни не виїжджала, тож у медзакладі сумнівалися, що в неї виявлять коронавірус. Проте аналіз все таки надіслали в Київ. Увечері, 19 березня, в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили діагноз COVID-19.
"Сьогодні Київський лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусної інфекції у пацієнтки інфекційної лікарні, яка померла напередодні, - розповів т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів. – Контактною особою померлої був її чоловік, який повернувся із-закордону. Весь час він перебував на самоізоляції".
Міський голова звернувся до тих мешканців, які повернулися з інших країн - Чехії, Польщі, Італії чи Іспанії.
"Чоловік померлої повернувся з Чехії, з-за кордону. Тож прохання до людей, які нещодавно, до місяця часу, повернулися з-за кордону, самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших", – звернувся Руслан Марцінків.
У соціальних мережах повідомили, що чоловіка померлої ізолювали в медзакладі, за ним приїхали карета швидкої та поліція.
Оперативно про карантин (20.03.2020/9:00)Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську 15 осіб обстежують на коронавірус. Навіть попри карантин багато людей нехтують правилами безпеки.
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В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.
В Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.
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