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20 березня 2020, 11:14 25

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії, - мер

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20 березня 2020, 11:14 25
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Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших
Фото ілюстративне
Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

Вчора в Івано-Франківську підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка - жителька Івано-Франківська, вона померла, каже Марцінків.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

До цього у неї підтвердили грип типу А. Жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни не виїжджала, тож у медзакладі сумнівалися, що в неї виявлять коронавірус. Проте аналіз все таки надіслали в Київ. Увечері, 19 березня, в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили діагноз COVID-19.

"Сьогодні Київський лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусної інфекції у пацієнтки інфекційної лікарні, яка померла напередодні, - розповів т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів. – Контактною особою померлої був її чоловік, який повернувся із-закордону. Весь час він перебував на самоізоляції".

Міський голова звернувся до тих мешканців, які повернулися з інших країн - Чехії, Польщі, Італії чи Іспанії.

"Чоловік померлої повернувся з Чехії, з-за кордону. Тож прохання до людей, які нещодавно, до місяця часу, повернулися з-за кордону, самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших", – звернувся Руслан Марцінків.

У соціальних мережах повідомили, що чоловіка померлої ізолювали в медзакладі, за ним приїхали карета швидкої та поліція.

Оперативно про карантин (20.03.2020/9:00)

Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 15 осіб обстежують на коронавірус. Навіть попри карантин багато людей нехтують правилами безпеки.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

В Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

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