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12 листопада 2026, 09:10

Двоє загиблих і семеро постраждалих: наслідки російських обстрілів Харківщини

12 листопада 2026, 09:10
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще сім населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро постраждали, зокрема двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові загинули двоє людей. Також поранення дістав 69-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес діагностували у 38-річної жінки та 12-річної дівчинки.

У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка. У селищі Шевченкове гостру реакцію на стрес отримала 59-річна жінка, у Близнюках – 16-річна дівчина, а в селі Бабаї Височанської громади – 88-річна жінка.

Для атак по Харківщині російські війська застосували 7 безпілотників типу "Герань-2", два БпЛА "Молнія", FPV-дрон та ще 77 безпілотників, тип яких встановлюють.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • У Харкові – два багатоквартирні будинки, автозаправну станцію, 16 автомобілів та овочесховище.
  • У Куп’янському районі – дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та електромережі в селищі Шевченкове.
  • В Ізюмському районі – два приватні будинки в Барвінковому та Новій Олександрівці, а також сім приватних будинків у Балаклії.
  • У Лозівському районі – приватний будинок у селі Лугове, багатоквартирний і приватний будинки, п’ять автомобілів та господарчі споруди в Близнюках.

Нагадаємо, в ніч на 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. На щастя, постраждалих немає.

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