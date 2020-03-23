В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, повідомляє RegioNews.
"Вчора ввечері ми дізналися про 3 додаткові випадки коронавірусу. Зокрема ці три особи з міста Івано-Франківська. Вони є контактними особами жінки, яка померла", — зазначив Марцінків.
Усі хворі в задовільному стані, тяжко хворих в області немає.
Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ отримає 300 експрес-тестів на коронавірус.
Оперативно про карантин (23.03.2020/9:00)Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 22 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську на кладовищі виділять окрему ділянку для померлих від коронавірусу.
Івано-Франківськ: ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.
Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії, - мер. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.
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