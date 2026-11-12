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У ніч на 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

На момент удару на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі вони залишили територію. На щастя, постраждалих немає.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці, документують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російські війська атакували енергетику та житловий сектор Рівненської області. Через ворожі удари є знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.