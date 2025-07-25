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25 липня 2025, 04:00

Акція на підтримку НАБУ і САП: у Сумах за кількома мітингувальниками наглядали 10 поліцейських

25 липня 2025, 04:00
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фото: facebook.com/viktor.bobyrenko
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У Сумах кілька активістів вийшли на акцію протесту проти скандального закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Слідкувати за перебігом мітингу приїхали три патрулі поліції

Про це в соцмережах повідомив громадський діяч, керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, передає RegioNews.

"А ось як було в Сумах. Втихомирювати кількох протестувальників приїхали 10 мєнтів", — заявив Бобиренко.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

Також 24 липня в Києві та інших містах продовжились мітинги за вето на скандальний законопроєкт.

Раніше Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти закону щодо НАБУ і САП, але якщо це не порушує закон.

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