Акція на підтримку НАБУ і САП: у Сумах за кількома мітингувальниками наглядали 10 поліцейських

фото: facebook.com/viktor.bobyrenko

У Сумах кілька активістів вийшли на акцію протесту проти скандального закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Слідкувати за перебігом мітингу приїхали три патрулі поліції

Про це в соцмережах повідомив громадський діяч, керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, передає RegioNews.

"А ось як було в Сумах. Втихомирювати кількох протестувальників приїхали 10 мєнтів", — заявив Бобиренко.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

Також 24 липня в Києві та інших містах продовжились мітинги за вето на скандальний законопроєкт.