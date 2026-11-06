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06 листопада 2026, 16:58

Смертельна ДТП на Рівненщині: судитимуть 17-річного п’яного водія

06 листопада 2026, 16:58
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 17-річного жителя села Локниця, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинула вагітна жінка, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, та її ненароджена дитина

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, неповнолітній не мав посвідчення водія, але керував автомобілем ВАЗ 2106. Прилад "Драгер" зафіксував у нього 1,9 проміле алкоголю. Крім того, автомобіль мав несправну систему освітлення.

Рухаючись у межах населеного пункту зі швидкістю близько 100 км/год — удвічі швидше за дозволену, — водій не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив пішохідку.

Жінку з тяжкими травмами доправили до лікарні. Однак медикам не вдалося врятувати ні її, ні дитину. У загиблої залишилося троє малолітніх дітей.

Після ДТП неповнолітнього затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Спочатку суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Згодом його змінили на цілодобовий домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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