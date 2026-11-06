Чотири роки ґвалтував дитину: на Миколаївщині чоловік отримав довічне ув’язнення

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Миколаївщині 61-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за систематичне зґвалтування малолітньої дівчинки — правнучки його співмешканки. Злочини тривали чотири роки й почалися, коли дитині було шість років

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Дівчинка часто гостювала у прабабусі на вихідних та під час канікул. У квітні 2025 року вона розповіла бабусі про пережите. Жінка звернулася до правоохоронців.

Під час судового розгляду також довели, що чоловік умисно отримував доступ до матеріалів із дитячою порнографією для особистого перегляду, без мети збуту чи розповсюдження.

Суд визнав чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні малолітньої та умисному одержанні доступу до дитячої порнографії. Своєї вини він не визнав.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.