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24 липня 2025, 23:30

Депутатка Мар'яна Безугла прийшла на протест у Києві: як її зустріли мітингувальники

24 липня 2025, 23:30
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Фото: скрін
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У столиці Мар'яна Безугла прийшла на мітинг проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП. При цьому сама депутатка підписувала цей документ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Мар'яна Безугла, яка голосувала за законопроєкт про НАБУ і САП, прийшла на мітинг в столиці, де люди протестували проти цього документу. На відео в соцмережах можна почути, як люди вигукували їй: "Склади мандат".

Також з'явилось відео, де Мар'яна Безугла спілкувалась з однією з учасниць протесту.

"Я прийшла сюди тому, що вважаю, що закон правильний. Я хотіла поговорити з людьми", - пояснила Безугла свою мотивацію.

Нагадаємо, законопроєкт №12414, який обмежує НАБУ і САП, народні депутати підтримали 22 липня. У відомствах заявляли, що ухвалення такого документу може фактично зруйнувати в державі антикорупційну інфраструктуру.

Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

24 липня в Києві та інших містах продовжились мітинги за вето на скандальний законопроєкт.

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