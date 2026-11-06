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06 листопада 2026, 18:40

Операція "Карфаген": "Консультанта" відправили під варту

06 листопада 2026, 18:40
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Фото з відкритих джерел
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ВАКС взяв під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині. До січня він буде під вартою

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту. При цьому йому не дали право на внесення застави. Строк тримання під вартою: до 2 січня наступного року.

У ЗМІ вважають, що заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександр Дем'янчук у справі вказаний як "Консультант".

Також варто додати, що ЗМІ вказують, що "Мексиканцем" на плівках, скоріше за все, є Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції України, якого слідство вважає учасником злочинної організації, викритої в межах операції "Карфаген".

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген". Серед них, зокрема, керівник одного з департаментів поліції, а також перший заступник начальника одного з департаментів СБУ.

Раніше НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

  • організатор на прізвисько "Кримінал",
  • очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",
  • двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",
  • двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.

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