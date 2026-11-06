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06 листопада 2026, 17:56

Намагався закопати частини тіла у гної: на Донеччині судитимуть обвинуваченого у вбивстві сусіда

06 листопада 2026, 17:56
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Фото: Донецька обласна прокуратура
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На Донеччині до суду скерували обвинувальний акт щодо 59-річного жителя селища Софіївка поблизу Краматорська. Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві сусіда, з яким вони тривалий час конфліктували

Про це повідомила прокуратура Донецької області, передає RegioNews.

За версією слідства, під час нападу він завдав потерпілому понад 28 ударів викруткою, а потім намагався приховати злочин, відрубавши йому нижні кінцівки сокирою.

За даними Донецької обласної прокуратури, конфлікт між сусідами стався 31 липня 2026 року близько 20:00. Того вечора 59-річний чоловік, який перебував напідпитку, вирішив розправитися із суперником.

За версією слідства, він дістав із кишені викрутку та почав бити нею сусіда в тулуб і руки. Коли потерпілий упав на землю, нападник продовжив завдавати йому колото-різаних ран, доки той не знепритомнів. Загалом чоловік завдав сусідові понад 28 ударів.

Вважаючи, що потерпілий помер, обвинувачений вирішив приховати сліди злочину. Він узяв сокиру з власного гаража та відрубав нею чоловікові нижні кінцівки. Після цього, як стверджують правоохоронці, нападник відтягнув частини тіла й планував закопати їх у гної.

Однак довести задумане до кінця він не встиг: крики почув родич, який викликав правоохоронців. Поліцейські затримали підозрюваного. Нині він перебуває під вартою та очікує на вирок суду.

Досудове розслідування завершили. Чоловіка обвинувачують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.

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