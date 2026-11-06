07:36  06 листопада
На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику
11:19  06 листопада
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
12:26  06 листопада
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2026, 18:23

Блокування Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці: двом учасникам повідомили про підозру

06 листопада 2026, 18:23
Читайте также на русском языке
Фото: Київська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Київщині двом молодим людям — 18-річному хлопцю та 22-річній дівчині — повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Обох підозрюваних взяли під варту

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані долучилися до блокування підрозділу Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці. Разом з іншими учасниками вони перекривали входи та виходи з приміщення, а також перешкоджали руху службового транспорту. Через це військовослужбовці не могли повноцінно виконувати свої завдання.

Слідство встановило, що 18-річний хлопець заздалегідь придбав важкий молот із довгою рукояткою. Під час блокування він бив ним по службовому автомобілю, в якому перебували військовослужбовці. Унаслідок цього транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.

Суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

22-річну дівчину слідство підозрює в закликах перекинути службовий автобус із нацгвардійцями всередині. За версією правоохоронців, вона не лише закликала інших до таких дій, а й сама разом з іншими учасниками розхитувала автобус, намагаючись його перекинути.

Їй також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак передбачили альтернативу — заставу в розмірі 66 тисяч гривень.

Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

Читайте також: Петропавлівська Борщагівка як симптом: Україні потрібні реальні реформи

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацгвардія Борщагівка підозрюваний участниці
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Вибори в США: які наслідки для України
06 листопада 2026, 21:25
Росіяни атакували дроном Салтівський район Харкова
06 листопада 2026, 21:14
Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині 3 людей дістали поранень
06 листопада 2026, 20:59
Прикордонники "розірвали на шмаття" російські "ждуни"
06 листопада 2026, 20:50
На Прикарпатті знайшли травмованого ротвейлера на чужому подвір’ї
06 листопада 2026, 20:26
На Харківщині незаконно видобули понад 55 тисяч тонн піску
06 листопада 2026, 19:52
Катували струмом і ламали кістки українським полоненим: СБУ оголосила підозру очільнику тюрми в Луганську
06 листопада 2026, 19:35
На Черкащині вантажівка перекинулася та зіткнулася з мікроавтобусом
06 листопада 2026, 18:59
Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
06 листопада 2026, 18:55
На Кіровоградщині матір підозрюють у недогляді за сином, який отримав тяжкі опіки
06 листопада 2026, 18:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »