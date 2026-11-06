Блокування Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці: двом учасникам повідомили про підозру

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині двом молодим людям — 18-річному хлопцю та 22-річній дівчині — повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Обох підозрюваних взяли під варту

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрювані долучилися до блокування підрозділу Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці. Разом з іншими учасниками вони перекривали входи та виходи з приміщення, а також перешкоджали руху службового транспорту. Через це військовослужбовці не могли повноцінно виконувати свої завдання.

Слідство встановило, що 18-річний хлопець заздалегідь придбав важкий молот із довгою рукояткою. Під час блокування він бив ним по службовому автомобілю, в якому перебували військовослужбовці. Унаслідок цього транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.

Суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

22-річну дівчину слідство підозрює в закликах перекинути службовий автобус із нацгвардійцями всередині. За версією правоохоронців, вона не лише закликала інших до таких дій, а й сама разом з іншими учасниками розхитувала автобус, намагаючись його перекинути.

Їй також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак передбачили альтернативу — заставу в розмірі 66 тисяч гривень.

Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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