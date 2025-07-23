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23 липня 2025, 09:50

Генпрокурор Кравченко не проти протестів на підтримку НАБУ і САП

23 липня 2025, 09:50
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фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua
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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти закону щодо НАБУ і САП, але якщо це не порушує закон

Про це посадовець повідомив на спільному брифінгу з очільником Служби безпеки України Василем Малюком, повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Генеральний прокурор прокоментував для ЗМІ своє ставлення до акцій протесту проти ухвалення закону про зменшення незалежності НАБУ і САП.

"Якщо не порушується закон, чому б і ні", — відповів на запитання журналіста Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи генпрокурору та "обнуляє" НАБУ і САП.

Водночас Конституційний Суд України може визнати неконституційним скандальний законопроєкт №12414.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Окрім того, Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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