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24 липня 2025, 20:48

"Ми не дурні": Кияни третій день поспіль вийшли на вулиці

24 липня 2025, 20:48
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Фото: УП
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Кияни знову зібрались на протест. Містяни вийшли на вулицю, щоб висловити незгоду з законом про зменшення повноважень антикорупційних органів

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Увечері 24 липня кияни зібрались поблизу театру імені Івана Франка на третій день мітингу щодо закону про НАБУ та САП. Слід зазначити, що ці акції розпочались в різних містах України з 22 липня. Українці вимагають вето на закон про зменшення повноважень антикорупційних органів.

На фото можна побачити, що люди прийшли з плакатами. Зокрема, можна побачити написи: "Я воювала не за таку країну", "Руки геть від НАБУ", "Мій дім — моє діло". Також можна помітити плакат: "Ми теж хочемо на канікули". Останнє є явним референсом на те, що депутати Верховної Ради після прийняття скандального закону пішли на канікули до кінця серпня.

Фото: Українська правда
Фото: Українська правда
Фото: Українська правда
Фото: Українська правда
Фото: Українська правда

Нагадаємо, законопроєкт №12414, який обмежує НАБУ і САП, народні депутати підтримали 22 липня. У відомствах заявляли, що ухвалення такого документу може фактично зруйнувати в державі антикорупційну інфраструктуру.

Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

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