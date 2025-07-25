19:05  24 июля
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
16:08  24 июля
Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
15:20  24 июля
В Тернопольской области мужчина до смерти избил жену
UA | RU
UA | RU
25 июля 2025, 04:00

Акция в поддержку НАБУ и САП: в Сумах за несколькими митингующими присматривали 10 полицейских

25 июля 2025, 04:00
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/viktor.bobyrenko
Читайте також
українською мовою

В Сумах несколько активистов вышли на акцию протеста против скандального закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП. Следить за ходом митинга приехали три патруля полиции

Об этом в соцсетях сообщил общественный деятель, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко, передает RegioNews.

"А вот как было в Сумах. Усмирять нескольких протестующих приехали 10 ментов", — заявил Бобиренко.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.

Также 24 июля в Киеве и других городах продолжились митинги за вето на скандальный законопроект.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не против акций протеста против закона по НАБУ и САП, но если это не нарушает закон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП закон митинг полиция Сумы акция
Депутат Марьяна Безуглая пришла на протест в Киеве: как ее встретили митингующие
24 июля 2025, 23:30
Новый законопроект Зеленского: что о нем известно
24 июля 2025, 21:40
Зеленский предлагает усилить полномочия НАБУ и САП
24 июля 2025, 18:55
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Более 20 культурных объектов в Запорожье уничтожили оккупанты
25 июля 2025, 02:55
На Черниговщине в результате пожара погиб человек
25 июля 2025, 02:35
Отравления в ресторане во Львове: Кацурин вышел из больницы и рассказал новые детали
25 июля 2025, 01:55
"Почти ежедневно взрывы": в МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЗАЭС
25 июля 2025, 01:35
На Днепропетровщине пенсионер спасал внуку, но стал жертвой аферистов
25 июля 2025, 00:55
В Ровенской области утонул молодой мужчина
25 июля 2025, 00:35
Депутат Марьяна Безуглая пришла на протест в Киеве: как ее встретили митингующие
24 июля 2025, 23:30
Трагедия в Киеве: расследуют смерть 4-летнего мальчика
24 июля 2025, 23:15
Россияне ударили по Сумщине: погибла женщина
24 июля 2025, 22:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »