Акция в поддержку НАБУ и САП: в Сумах за несколькими митингующими присматривали 10 полицейских

фото: facebook.com/viktor.bobyrenko

В Сумах несколько активистов вышли на акцию протеста против скандального закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП. Следить за ходом митинга приехали три патруля полиции

Об этом в соцсетях сообщил общественный деятель, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко, передает RegioNews.

"А вот как было в Сумах. Усмирять нескольких протестующих приехали 10 ментов", — заявил Бобиренко.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.

Также 24 июля в Киеве и других городах продолжились митинги за вето на скандальный законопроект.