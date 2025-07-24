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24 липня 2025, 21:40

Новий законопроєкт Зеленського: що про нього відомо

24 липня 2025, 21:40
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фото: Віталій Носач, РБК-Україна
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Кожен, хто має доступ до державної таємниці, має пройти перевірки на детекторі брехні

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання", - йдеться у повідомленні.

На думку президента, кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Як повідомлялось, Зеленський пропонує посилити повноваження НАБУ і САП.

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