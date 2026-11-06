У Дніпрі в оселі 45-річної жінки знайшли коноплі, канабіс і саморобний пістолет

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 45-річній місцевій жительці, в оселі якої виявили кущі конопель, канабіс та саморобну вогнепальну зброю

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Наприкінці вересня слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 провели санкціонований обшук у домоволодінні жінки. На його території виявили та вилучили кущі конопель. Експертиза підтвердила, що рослини належать до роду Cannabis.

Під час огляду будинку поліцейські також знайшли ємності з канабісом і пістолет. За висновком експертів, він є вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом саморобної переробки газового пістолета.

Жінці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 310 — незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

ч. 1 ст. 309 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.