У Дніпрі в оселі 45-річної жінки знайшли коноплі, канабіс і саморобний пістолет
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 45-річній місцевій жительці, в оселі якої виявили кущі конопель, канабіс та саморобну вогнепальну зброю
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Наприкінці вересня слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 провели санкціонований обшук у домоволодінні жінки. На його території виявили та вилучили кущі конопель. Експертиза підтвердила, що рослини належать до роду Cannabis.
Під час огляду будинку поліцейські також знайшли ємності з канабісом і пістолет. За висновком експертів, він є вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом саморобної переробки газового пістолета.
Жінці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 1 ст. 310 — незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
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ч. 1 ст. 309 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту;
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ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.