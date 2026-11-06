У Рівному водій збив дитину прямо на переході
Аварія сталась 5 листопада, близько 17:40 на вулиці Михайла Грушевського. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
47-річний водій BMW не стежив за дорожньою обставновкою. В результаті він збив 13-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП у дівчинки зламана нога, її госпіталізували медики.
Правоохоронці розпочали розслідування. Відомо, що водій був тверезим.
Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.
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