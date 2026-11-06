У Рівному водій збив дитину прямо на переході

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

47-річний водій BMW не стежив за дорожньою обставновкою. В результаті він збив 13-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП у дівчинки зламана нога, її госпіталізували медики.

Правоохоронці розпочали розслідування. Відомо, що водій був тверезим.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.