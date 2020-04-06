Івано-Франківськ: у третьої померлої в пологовому жінки виявили двобічну пневмонію

Дитина породіллі перебуває під апаратом штучної вентиляції легень з аналогічним діагнозом

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Дитина породіллі перебуває під апаратом штучної вентиляції легень з аналогічним діагнозом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Причина смерті породіллі в міському пологовому будинку - двобічна пневмонія. Результат ПРЛ-тесту від'ємний. Але для остаточного діагнозу взірці передано в референс-лабораторію Києва", - повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

Остаточний аналіз очікують завтра.

Дитина померлої породіллі перебуває на апараті ШВЛ. Стан її середньої важкості. У неї виявлена двобічна пневмонія.

На території області уже 141 випадок захворювання. Ці дані відрізняються від поданих Міністерством охорони здоров'я. Головний санітарний лікар області Руслан Савчук пояснив, що дані збирають після 18 години. Тож цей показник, або і вищий, буде в оновлених даних МОЗ. У 196 випадках результат негативний.

На сьогоднішній день з підтвердженим діагнозом COVID-19 в області померли 7 пацієнтів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську в пологовому за декілька днів померли три жінки.

Про смерть у міському пологовому будинку повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він також запевнив, що породілля померла не від коронавірусу. Пізніше під час розтину в породіллі виявили підозру на двобічну пневмонію. Відтак відібрали аналізи для перевірки на коронавірус.

Крім того, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому будинку. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.

Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.

В обласному пологовому зафіксували ще одну смерть. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську трьох померлих перевіряють на COVID-19. Усі троє померлих у закладах охорони здоров'я міста - це люди літнього віку. Результатів поки що немає.

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