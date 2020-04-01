Прикарпаття: ще одна смерть у пологовому та 4 хворих на COVID-19 працівників закладу

В Івано-Франківську померла ще одна пацієнтка перинатального центру. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19

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В Івано-Франківську померла ще одна пацієнтка перинатального центру. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

"В області підтверджено 65 випадків захворювання на COVID-19. На жаль, серед них є 5 померлих, двоє в перинатальному центрі", - розповів під час брифінгу т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

Генеральний директор пологового Юрій Павлушинський повідомив, що на карантин заклад не закривають. Жінки з ознаками інфекційного захворювання з іншими пацієнтами не контактують.

"На території перинатального центру ми створили два абсолютно ізольовані потоки, тож ні хворі, ні лікарі не контактують один з одним", - запевнив гендиректор.

Павлушинський наголошує, що в закладі ведеться щоденне спостереження за температурою, жінок з ознаками захворювання переводять в обсервацію і тестують на коронавірус. Усіх жінок, які контактували з померлою від коронавірусу породіллею, перевели в обсерваційне відділення. Стан їх стабільний. У двох виявлено пневмонію. Їм провели експрес-тести, результати негативні. Показники ПРЛ-тестів будуть завтра.

28 березня в акушерки пологового діагностували коронавірус, але жодного контакту з хворою, яка померла, вона не мала, каже гендиректор. Він додав, що наразі у закладі 4 працівників хворі на COVID-19. Їх ізольовано.

"Ми розуміємо позицію родичів хворих, зокрема померлої. Але у неї був контакт з чоловіком, який на початку березня приїхав із Польщі. Коли вона поступала в стаціонарне відділення, він був з нею. Крім того, хворим приносять їжу, контакт відбувається через віконечко, тож нам складно визначити джерело зараження", - додає Юрій Павлушинський.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.

Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.

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