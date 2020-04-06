Під Одесою селяни влаштували мітинг і намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії

В Одеській області жителі села Ракулово намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії додому на період самоізоляції

Фото: скрін з відео

В Одеській області жителі села Ракулово намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії додому на період самоізоляції

Відповідне відео в Ютуб опублікував брат "потерпілого" від критики селян, передає RegioNews.

Так, хлопець приїхав з Чехії в село Ракулово де він і народився. Молодий чоловік пройшов всі необхідні перевірки і підписав угоду на самоізоляцію. Але місцевих жителів обурив сам факт приїзду, люди вимагали від хлопця виїхати з села.

"Проїхав чотири кордону на яких він проходив перевірки, аналізи... В документах, які він заповнював вказував саме ця адреса дислокації на період самоізоляції (через що він цей період не має права покинути цю адресу)", - йдеться в описі під відео.

Крім того, люди "накинулися" зі звинуваченнями і на матір хлопця і написали заяву в поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце конфлікту заявили, що хлопець нічого не порушив.

"Місцеві жителі влаштували мітинг через його приїзд, наполягали на вигнанні з цього села. Написали заяву на нашу матір, мовляв вона привезла заражену людину і залишила. Приїхала поліція, так як він нічого не порушував протизаконного, поліція як приїхала, так і поїхала. Але місцеві жителі не заспокоїлися стояли на своєму як "стадо", накинулися на матір", - йдеться в повідомленні.

У коментарях під відео люди засудили дії жителів села, які під час карантину влаштували мітинг і прийшли без масок.