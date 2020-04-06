Під Одесою селяни влаштували мітинг і намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії
Відповідне відео в Ютуб опублікував брат "потерпілого" від критики селян, передає RegioNews.
Так, хлопець приїхав з Чехії в село Ракулово де він і народився. Молодий чоловік пройшов всі необхідні перевірки і підписав угоду на самоізоляцію. Але місцевих жителів обурив сам факт приїзду, люди вимагали від хлопця виїхати з села.
"Проїхав чотири кордону на яких він проходив перевірки, аналізи... В документах, які він заповнював вказував саме ця адреса дислокації на період самоізоляції (через що він цей період не має права покинути цю адресу)", - йдеться в описі під відео.
Крім того, люди "накинулися" зі звинуваченнями і на матір хлопця і написали заяву в поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце конфлікту заявили, що хлопець нічого не порушив.
"Місцеві жителі влаштували мітинг через його приїзд, наполягали на вигнанні з цього села. Написали заяву на нашу матір, мовляв вона привезла заражену людину і залишила. Приїхала поліція, так як він нічого не порушував протизаконного, поліція як приїхала, так і поїхала. Але місцеві жителі не заспокоїлися стояли на своєму як "стадо", накинулися на матір", - йдеться в повідомленні.
У коментарях під відео люди засудили дії жителів села, які під час карантину влаштували мітинг і прийшли без масок.
- 13:56 06 квітня Під Одесою селяни влаштували мітинг і намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії
- 13:47 06 квітня На Кіровоградщині перша смерть від COVID-19
- 13:12 06 квітня Прикордонники затримали проросійського бойовика
- 13:09 06 квітня 22 нардепи пропустили 90% голосувань Верховної Ради у березні
- 12:53 06 квітня На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик
- 12:30 06 квітня Поки очільник Миколаївської області розраховує на допомогу Святого Миколая у боротьбі з коронавірусом, соцмережі жартують
- 11:03 06 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового