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Ірина Федоляк
Журналіст
02 квітня 2020, 10:33 4

Івано-Франківськ: ще одна породілля померла відразу після пологів

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02 квітня 2020, 10:33 4
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В Івано-Франківському міському пологовому будинку померла породілля. Коронавірус виключають
Міський пологовий будинок
В Івано-Франківському міському пологовому будинку померла породілля. Коронавірус виключають

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"На жаль, раптово померла жінка в пологовому будинку. Точно не короновірус. Дитинка під наглядом лікарів", - пише мер.

Не одним короновірусом! Нажаль раптово померла жінка в пологовому будинку! Точно не короновірус! Дитинка під наглядом лікарів! Мої співчуття рідним! Вічна память!

Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 1 квітня 2020 р.

Жінка померла в міському пологовому будинку.

У своєму відеозверненні мер повідомив, що по цій справі проводиться розслідування.

"Маємо трагедію, але вона сталася не від коронавірусу, а від крововиливу або від інших супутніх захворювань", - каже Марцінків.

Він також додає, вчора в іншої жінки в міському пологовому ПРЛ-системою підтверджено коронавірус, її переведено в обласний перинатальний центр.

Оперативно про стан справ

Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла в обласному пологовому будинку.

Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.

Учора зафіксували ще одну смерть у обласному пологовому. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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