Івано-Франківськ: трьох померлих перевіряють на COVID-19
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
"На жаль, статистика невтішна. Помер 61-річний чоловік з села Крихівці, який перебував в міській клінічній лікарні на Матейки. Мав позитивний експрес-тест, наразі очікуємо результати ПРЛ-тесту", - каже мер.
Інші два смертельні випадки також трапилися в міській клінічній лікарні. Померли дві жінки.
Одній було 76 років. У неї було онкозахворювання та пневмонія.
Інша померла також пенсіонерка – їй було 72 роки.
Їх біоматеріал перевірять на наявність коронавірусної інфекції.
Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 5 квітня 2020 р.
В Івано-Франківську зафіксовано 105 випадків захворювання на COVID-19.
В Україні 1251 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, у Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік. Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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