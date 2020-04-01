Прикарпаття: родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому

Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував

Фото ілюстративне

Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував

Про це інформує RegioNews із посиланням на ТСН.

В Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.

Швидкий тест їй робили кілька днів тому, він показав негативний результат.

Породілля лежала в палаті ще з чотирма жінками. На коронавірус зараз перевірять усіх лікарів, які контактували з померлою. А обласний пологовий можуть закрити на карантин.

Медики наголошують, що жінка була у Польщі. Коли потрапила до лікарні про це не розповіла. Начебто розказала, аж коли у неї зявилися температура і кашель.

Але рідні породіллі кажуть, що з Польщі вона повернулася задовго до пандемії - ще у листопаді, тож звідти хворобу привезти не могла. Коли лежала у пологовому, ніхто її не провідував, відтак не приніс вірус. Тож переконані, заразилася породілля у лікарні.

"100%, що вона заразилася там, у лікарні. Більше варіантів я не розглядаю. Лікар нам неофіційно сказав, що там вірус ходить вже 2 місяці", - каже сестра Оксана Стасевич.

У дівчинки, яку народила жінка, також взяли аналізи на коронавірус. Результати мають бути сьогодні.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померлих від коронавірусу пропонують ховати в обробленому хлором полотні. Поховання має проводиться за невеликої кількісті людей.

Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області. 60-річна жителька Надвірної померла 24 березня.

В Івано-Франківську обмежили вхід у зони відпочинку на час карантину. З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)