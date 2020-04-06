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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 13:47 2

На Кіровоградщині перша смерть від COVID-19

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06 квітня 2020, 13:47 2
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5 квітня о 22:00 стало відомо про першу смерть пацієнта, хворого на коронавірус, у Кіровоградській області
Фото: Pixabay
5 квітня о 22:00 стало відомо про першу смерть пацієнта, хворого на коронавірус, у Кіровоградській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію у Telegram-каналі очільника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Подробиць смерті пацієнта поки що не повідомляють. Також невідомо, скільки років було першій жертві COVID-19 і де вона мешкала.

Загалом відомо про 41 випадок інфікування атиповою пневмонією в області. 17 пацієнтів лікуються вдома. Станом на 6 квітня ще ніхто із хворих недугу не подолав.148 мешканцям області повідомили про підозру на коронавірус.

На жаль, на сьогодні це вже не перша смерть від COVID-19 в Україні. Так, у Закарпатській області в Іршаві померла 71-річна жінка. А у селі Заліщики Тернопільської області першою жертвою атипової пневмонії став 57-річний священик. У Донецькій області у 84-річного мешканця міста Дружківка інфікування коронавірусом підтвердили посмертно.

Як писали RegioNews раніше, у сусідній із Кіровоградською Дніпропетровській області COVID-19 подолало вже четверо людей.


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