15:11  06 квітня
Тернопільщина: COVID-19 виявили у 44 медиків
09:11  06 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 1319
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 14:22 42

Карантин діє: Зеленський пояснив, чому тільки 68 українців заразилися за добу коронавірусом

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 14:22 42
Читайте также на русском языке
За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився
За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу президента, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським щодо запобігання поширенню COVID-19.

За його словами, із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68, що значно менше, ніж у попередні дні. Ще шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", - наголосив президент.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків, ще 28 осіб одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.

В МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.


коронавірус Україна Володимир Зеленський карантин зараження хворі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 11:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »