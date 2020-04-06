Карантин діє: Зеленський пояснив, чому тільки 68 українців заразилися за добу коронавірусом
Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу президента, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським щодо запобігання поширенню COVID-19.
За його словами, із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68, що значно менше, ніж у попередні дні. Ще шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.
"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", - наголосив президент.
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Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків, ще 28 осіб одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.
В МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
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