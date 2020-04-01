Четверта смерть: на Прикарпатті у померлої 37-річної породіллі підтвердили COVID-19
Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук у прямому ефірі телеканалу "Галичина”, інформує RegioNews.
Працівники пологового відібрали у пацієнтки аналізи прижиттєво, їх направили в лабораторію для дослідження методом ПРЛ.
"На кінець дня 31 березня нам уже був відомий результат – у цьому випадку, на жаль, летальному, підтвердився COVID-19", - повідомив Руслан Савчук.
Він також запевнив, що в перинатальному центрі вжиті всі заходи: в повному карантині перебуває цілий медзаклад.
Нагадаємо, жінку госпіталізували на початку березня у пологовий будинок за направленням із Болехова. Раніше лікарі діагностували у неї хронічну артеріальну гіпертензію, ожиріння 4 ступеню. 10 березня її госпіталізували в реанімацію через високий тиск. Жодних ознак коронавірусу на момент переведення жінки в реанімаційне відділення не було.
29 березня у неї різко піднялася температура, почалися явища дихальної недостатності, тобто симптоми як у хворих на коронавірус. Її перевели в окреме ізольоване приміщення.
В цей же день після обіду у жінки почалися пологи. Після пологів стан її сильно погіршився. У породіллі підвищилася температура до 38-39 градусів, почала наростати дихальна недостатність. 30 березня відбулася зупинка серця.
Дитина народилася в термін 38-39 тижнів. Це дівчинка вагою 2,5 кілограми. Вона дихає самостійно та перебуває у стабільному стані. Ознак інфікування у неї немає.
31.03.2020-19:18
Опубліковано Галичина TV Вівторок, 31 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померлих від коронавірусу пропонують ховати в обробленому хлором полотні. Поховання має проводиться за невеликої кількісті людей.
Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області. Інформацію підтвердив і головний санітарний лікар Івано-Франківської області.
В Івано-Франківську обмежили вхід у зони відпочинку на час карантину. З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць.
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