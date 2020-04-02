Івано-Франківськ: у третьої померлої в пологовому жінки підозрюють COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
"Учора ввечері в міському перинатальному центрі раптово померла жінка. Медична допомога була надана швидко, їй стимулювали пологи. Причини смерті жінки на фоні повного здоров'я встановлюються. Жінка не була в контакті із попередньою померлою, у якої діагностували коронавірус. Сьогодні проводився розтин, встановлено, що у неї є підозра на двобічну пневмонію. Тому у цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію. Відібрані усі зразки, щоб встановити справжню причину смерті породіллі", - повідомила на брифінгу начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.
Дитина народжена у термін 35-36 тижнів, вона недоношена. Перебуває в реанімації, їй надають необхідну допомогу. Стан її середньої важкості.
Наразі проводиться тестування всіх працівників пологового швидкими тестами, щоб тих, хто захворів, своєчасно відсторонити від роботи.
В міському пологовому будинку одна лікарка хвора на коронавірус, вона перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.
"Як тільки вона помітила у себе симптоми захворювання, взяла лікарняний. У такому стані ні з лікарями, ні з пацієнтами не контактувала. Коли стан погіршився, її госпіталізували", - запевнила Бойко.
Наразі в області говпіталізовано 341 особу, в 74 людей лабораторно підтверджено коронавірус. На Прикарпатті 5 летальних випадків, повідомив т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.
Брифінг з приводу ситуації з коронавірусною інфекцією вобласті
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Четвер, 2 квітня 2020 р.
Нагадаємо, про смерть жінки у міському пологовому будинку повідомив міський голова Руслан Марцінків. ВІн також запевнив, що породілля померла не від коронавірусу.
Крім того, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому будинку. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.
Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.
Учора зафіксували ще одну смерть у обласному пологовому. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19.
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