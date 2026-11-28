Фото: поліція Вінницької області

У Гайсинському районі Вінницької області 60-річний водій автомобіля Renault намагався відкупитися від поліцейських після того, як його зупинили за порушення правил дорожнього руху. Перевірка показала, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння — 1,44 проміле

Про це повідомили у поліції Вінницької області, передає RegioNews.

Інцидент стався у селі Верхівка. Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував правоохоронцям хабар, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем напідпитку.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Крім того, слідчі задокументували спробу підкупу поліцейських. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть 43-річного водія, який, за даними слідства, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.