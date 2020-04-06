Ивано-Франковск: в третьей умершей в роддоме женщины обнаружили двухстороннюю пневмонию

Ребенок роженицы находится под аппаратом искусственной вентиляции легких с аналогичным диагнозом

Фото иллюстративное

Ребенок роженицы находится под аппаратом искусственной вентиляции легких с аналогичным диагнозом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"Причина смерти роженицы в городском роддоме - двусторонняя пневмония. Результат ПРЛ-теста отрицательный. Но для окончательного диагноза образцы переданы в референс-лабораторию Киева", - сообщил во время брифинга заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Окончательный анализ ожидают завтра.

Ребенок умершей роженицы находится на аппарате ИВЛ. Состояние его средней тяжести. У него обнаружена двусторонняя пневмония.

На территории области уже 141 случай заболевания коронавирусом. Эти данные отличаются от представленных Минздравом. Главный санитарный врач области Руслан Савчук пояснил, что данные собирают после 18 часов. Поэтому этот показатель, или выше, будет в обновленных данных Минздрава. В 196 случаях результат отрицательный.

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области умерли 7 пациентов.

Напомним, в Ивано-Франковске в роддоме за несколько дней умерли три женщины.

О смерти в городском родильном доме сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он также заверил, что роженица умерла не от коронавируса. Позже во время сечения у роженицы обнаружили подозрение на двухстороннюю пневмонию. Затем отобрали анализы для проверки на коронавирус.

Кроме того, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов умерла.

Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.

В областном родильном зафиксировали еще одну смерть. Сообщили о 4 больных COVID-19 работниках заведения.

Напомним, в Івано-Франковске трех умерших проверяют на COVID-19. Все трое умерших в учреждениях здравоохранения города - это люди пожилого возраста. Результатов пока что нет.

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