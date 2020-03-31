Івано-Франківськ: померла породілля з підозрою на COVID-19

Померла жінка нещодавно повернулася з-за кордону

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Померла жінка нещодавно повернулася з-за кордону

Про це RegioNews інформує із посиланням на Галку.

30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля.

Генеральний директор пологового Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки. Попередньо відомо, що вона хворіла на пневмонію.

"У неї взяли зразки аналізів на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає”, – каже Павлушинський.

Заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний на онлайн-брифінгу зазначив, що роди були фізіологічними, а жінка померла на другий день після них.

"Жінку госпіталізували на початку березня у пологовий будинок за направленням із Болехова. Раніше лікарі діагностували у неї хронічну артеріальну гіпертензію. 10 березня її госпіталізували в реанімацію через високий тиск. Жодних ознак коронавірусу на момент переведення жінки в реанімаційне відділення не було", - зауважує посадовець.

Проте 29 березня у неї різко піднялася температура, почалися явища дихальної недостатності, тобто симптоми як у хворих на коронавірус. Тоді породілля зізналася, що нещодавно приїхала з Польщі. Її перевели в окреме ізольоване приміщення.

"В цей же день після обіду у жінки почалися пологи, вона народила. Пологи були фізіологічними. Опісля породілля була на апараті штучного дихання, але, на жаль, 30 березня її серце зупинилося. Дитина народилася в термін 38-39 тижнів. Це дівчинка вагою 2,5 кілограми. Вона дихає самостійно та перебуває у стабільному стані”, – розповів Чемний.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померлих від коронавірусу пропонують ховати в обробленому хлором полотні. Поховання проводиться за невеликої кількісті людей без шуму і паніки.

Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області. Інформацію підтвердив і головний санітарний лікар Івано-Франківської області.

В Івано-Франківську обмежили вхід у зони відпочинку на час карантину. З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць.

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