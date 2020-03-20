Івано-Франківськ: на кладовищі виділять окрему ділянку для померлих від коронавірусу

На кладовищі відведуть місце для поховань людей, які померли внаслідок ураження коронавірусом

Фото: Руслан Марцінків

На кладовищі відведуть місце для поховань людей, які померли внаслідок ураження коронавірусом

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час онлайн-звіту щодо ситуації з карантином, інформує RegioNews.

Сьогодні відбулася нарада з КП "Міська ритуальна служба”.

"Ми виділили окреме місце для поховань людей, які були хворі на коронавірус. Дай Боже, щоб їх не було. Але сьогодні маємо перший випадок, коли жінка померла внаслідок коронавірусу", – сказав Марцінків.

Оперативно про карантин (20.03.2020/16:00) Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Вчора в Івано-Франківську підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка - жителька Івано-Франківська, померла.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що чоловік померлої від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу ізолювали.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 15 осіб обстежують на коронавірус.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

В Івано-Франківську транспорт скасували, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

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