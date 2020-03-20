Івано-Франківськ: 15 осіб обстежують на коронавірус

Навіть попри карантин багато людей нехтують правилами безпеки

Навіть попри карантин багато людей нехтують правилами безпеки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

"На жаль мешканці Франківська легковажать карантином. Вчора багато людей гуляло без потреби, дуже багато сприймають це як канікули, багато компаній гуляє ввечері ще й зі спиртним. Хочу попросити: не виходьте без нагальної потреби на вулицю", - каже мер.

Похід за продуктами, в аптеку, візит до лікаря, допомога потребуючим, вигул собак - лише це може бути причиною виходити з дому в умовах карантину.

"Самоізолюйтесь та зберігайте режим карантину", - наголосив Марцінків.

Оперативно про карантин (20.03.2020/9:00) Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

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Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

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В Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

Перший випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі.

В Києві ще один випадок зараження коронавірусом. У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано.