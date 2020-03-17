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17 березня 2020, 16:02 1

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківська

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Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі
Фото: УГКЦ
Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Департамент інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Через поширення коронавірусу, в храмах Івано-Франківської Архієпархії розпочали транслювати Божественну Літургію через різні засоби комунікації.

Перелік храмів нижче:

  1. Архікатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового (щодня о 08:00 та о 10:00 год.; в неділю о 10:00 год.):
    1. YouTube - http://bit.ly/33reOhj
    2. Facebook - http://bit.ly/2Qh98kT
  2. Храм Зіслання Святого Духа:
    1. YouTube - http://bit.ly/2IT8ndz
  3. Храм Покрови Пресвятої Богородиці (с. Голинь) - http://bit.ly/2xKJfn6
  4. Храм Вознесіння Господнього (смт. Брошнів-Осада):
    1. Facebook - http://bit.ly/2Wm5nyy
  5. Храм св. Кирила і Методія (м. Калуш):
    1. Facebook - http://bit.ly/3d9LUHk
  6. Храм Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії (м. Городенка):
    1. YouTube - https://bit.ly/39Z3A6b

Особи, які залишаються вдома, можуть слухати трансляції Літургії о 8.00 год. на радіо "Дзвони" з понеділка до суботи, о 17:00 у понеділок, вівторок та четвер та о 10.00 год. щонеділі і свята.

Усі богослужіння з Архікатедрального і Митрополичого Собору можна переглядати у режимі онлайн на каналі Youtube та на Facebook сторінці о 8.00 год. в будні дні, о 8.00 год. і 10.00 год. в неділі і свята.

Трансляція Служби Божої на Телеканалі РАІ проходить щонеділі о 10 годині.

В архієпархії просять з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю та не збиратися у храмах більше 10 осіб на одному Богослужінні. Священнослужителів просять обмежити розпорядок Богослужінь на час карантину тільки служінням Божественної Літургії.

Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу . Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.


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