Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківська
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Департамент інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Через поширення коронавірусу, в храмах Івано-Франківської Архієпархії розпочали транслювати Божественну Літургію через різні засоби комунікації.
Перелік храмів нижче:
- Архікатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового (щодня о 08:00 та о 10:00 год.; в неділю о 10:00 год.):
- YouTube - http://bit.ly/33reOhj
- Facebook - http://bit.ly/2Qh98kT
- Храм Зіслання Святого Духа:
- YouTube - http://bit.ly/2IT8ndz
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці (с. Голинь) - http://bit.ly/2xKJfn6
- Храм Вознесіння Господнього (смт. Брошнів-Осада):
- Facebook - http://bit.ly/2Wm5nyy
- Храм св. Кирила і Методія (м. Калуш):
- Facebook - http://bit.ly/3d9LUHk
- Храм Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії (м. Городенка):
- YouTube - https://bit.ly/39Z3A6b
Особи, які залишаються вдома, можуть слухати трансляції Літургії о 8.00 год. на радіо "Дзвони" з понеділка до суботи, о 17:00 у понеділок, вівторок та четвер та о 10.00 год. щонеділі і свята.
Усі богослужіння з Архікатедрального і Митрополичого Собору можна переглядати у режимі онлайн на каналі Youtube та на Facebook сторінці о 8.00 год. в будні дні, о 8.00 год. і 10.00 год. в неділі і свята.
Трансляція Служби Божої на Телеканалі РАІ проходить щонеділі о 10 годині.
В архієпархії просять з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю та не збиратися у храмах більше 10 осіб на одному Богослужінні. Священнослужителів просять обмежити розпорядок Богослужінь на час карантину тільки служінням Божественної Літургії.
Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу . Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.
- 17:08 17 березня Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї
- 16:55 17 березня У Сумах на боротьбу з коронавірусом витратять 20 мільйонів
- 16:52 17 березня У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
- 16:50 17 березня Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП
- 16:38 17 березня Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень
- 16:37 17 березня Путін під час карантину відвідає окупований Крим
- 15:47 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих