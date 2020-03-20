В аеропорту Львова вимірюють температуру тепловізором
При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом
При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом
Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.
Термальна відеокамера MOBOTIX Thermal Mx-M16TB-R079, яку встановили в зоні прильоту, на відстані аналізує температуру людини.
При перевищені заданого порогу температури, система повідомляє про загрозу звуковим сигналом.
Додаткове обладнання працює задля виявлення в авіаційних пунктах пропуску через державний кордон України потенційно заражених коронавірусом пасажирів.
Сьогодні так вимірювали температуру людей, які повернулися чартерним рейсом авіакомпанії МАУ з відпочинку в Шарм-ель-Шейху.
Нагадаємо, 47 українців повернулися до Львова із Німеччини. Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців.
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