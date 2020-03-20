19:11  20 березня
Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
18:52  20 березня
У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 17:41 3

В аеропорту Львова вимірюють температуру тепловізором

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 17:41 3
Читайте также на русском языке
При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом
Фото: аеропорт Львів
При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Термальна відеокамера MOBOTIX Thermal Mx-M16TB-R079, яку встановили в зоні прильоту, на відстані аналізує температуру людини.

При перевищені заданого порогу температури, система повідомляє про загрозу звуковим сигналом.

Додаткове обладнання працює задля виявлення в авіаційних пунктах пропуску через державний кордон України потенційно заражених коронавірусом пасажирів.

Сьогодні так вимірювали температуру людей, які повернулися чартерним рейсом авіакомпанії МАУ з відпочинку в Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, 47 українців повернулися до Львова із Німеччини. Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців.


коронавірус Львів
У Чернівцях на карантин закрили парки
20 березня 2020, 17:40
В Ужгороді ввели обмеження кількості людей у торгових приміщеннях
20 березня 2020, 17:23
Топ-чиновник Нафтогазу заразився коронавірусом
20 березня 2020, 17:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »