В аеропорту Львова вимірюють температуру тепловізором

При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом

Фото: аеропорт Львів

При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Термальна відеокамера MOBOTIX Thermal Mx-M16TB-R079, яку встановили в зоні прильоту, на відстані аналізує температуру людини.

При перевищені заданого порогу температури, система повідомляє про загрозу звуковим сигналом.

Додаткове обладнання працює задля виявлення в авіаційних пунктах пропуску через державний кордон України потенційно заражених коронавірусом пасажирів.

Сьогодні так вимірювали температуру людей, які повернулися чартерним рейсом авіакомпанії МАУ з відпочинку в Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, 47 українців повернулися до Львова із Німеччини. Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців.