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20 березня 2020, 17:59 4

Коронавірус: чергову "мінську зістріч" проведуть через відеозв'язок

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20 березня 2020, 17:59 4
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Через пандемію коронавірусу заплановане на 25 березня засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі може пройти в режимі відеоконференції
Фото: BelarusMID
Через пандемію коронавірусу заплановане на 25 березня засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі може пройти в режимі відеоконференції

Про це повідомив виданню LB.ua віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

"Ми очікуємо від ОБСЄ пропозиції щодо організації відеоконференції. Але в будь-якому випадку очевидно, що перельоти зараз неможливі", - розповів він.

На питання, чи буде обговорюватись створення консультативної ради, він не відповів.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.


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